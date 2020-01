Torneio CBLoL retorna em 25 de janeiro; saiba como assistir

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/01/2020 | 11:18



O Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), torneio no qual as melhores equipes do País se enfrentam por um lugar nas principais competições internacionais, já possui data para retornar: 25 de janeiro.

O CBLoL ocorre desde 2012 e se consagrou como o principal torneio do jogo eletrônico no Brasil. A competição é disputada em duas etapas, contendo oito equipes cada. A primeira parte conta com três rodadas de jogos MD1 (melhor de um) na Fase de Pontos. Depois, começa o chaveamento clássico da Fase Eliminatória, em que o líder disputa com o quarto colocado e os times que ficaram em segundo e terceiro lugares se enfrentam entre si. Os vencedores de cada partida disputam a Final.

As partidas da primeira etapa serão realizadas aos sábados e domingos, às 13h, com transmissão ao vivo pelo SporTV e também nos canais oficiais da Riot Games no YouTube e no Twitch.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Já que o assunto é games, confira 50 celebridades que se tornaram personagens de jogos: