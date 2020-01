Alok e Romana Novais deixam maternidade e divertem seguidores com vídeo hilário

13/01/2020 | 11:11



Pais de primeira viagem, Romana Novais e Alok deixaram a maternidade na noite do último domingo, dia 12. Para anunciar a sua saída, o DJ compartilhou um vídeo muito divertido nas redes sociais, onde o músico aparece ao lado da esposa e com o filho no colo. Enquanto todos posam de forma angelical e apaixonada ao olhar para o pequeno, a música Nunca Mais Eu Vou Dormir, sucesso de Thiago Brava e João Brasil, toca de fundo.

E, é claro, a sessão dos comentários foi à loucura.

É hora da Rave! Ops, Ravi, brincou uma seguidora.

HAHAHAHAHAHAH, gargalhou Marina Ruy Barbosa.

É, papai, nas próximas semanas realmente só vai piscar. Aproveita esse momento tão lindo, escreveu Marlon Teixeira.

Esse casal é uma figura, né?