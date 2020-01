Simone posta foto com Padre Fábio de Melo, impressiona com corpo magro e web brinca com a diferença de altura dos dois: Tirou a foto de joelhos

13/01/2020 | 11:10



Simone, da dupla com Simaria, desde que estourou na dupla com a irmã impressiona os fãs com algumas transformações no corpo pelas quais passou. A sertaneja publicou uma foto no último domingo, dia 12, e impressionou os seguidores com o copro magro! No clique, ela está ao lado do Padre Fábio de Melo e do Pastor e cantor gospel Deive Leonardo. Na caixa de comentários da publicação, os internautas deixaram elogios para a técnica do The Voice Kids, como por exemplo:

Que magra ela! Simone, está muito linda!

Ou então:

Você está muito linda e muito magra também. Arrasou!

E não foi só a cantora que recebeu elogios, mas o padre também ganhou comentários falando sobre a boa aparência:

Alguém avisa pro Padre Fábio de Melo que está difícil não pecar olhando as fotos dele, escreveu uma fã.

Já outros seguidores da sertaneja preferiram brincar com a diferença de altura dela em relação aos outros dois artistas. Um internauta escreveu:

Ou a Simone é baixinha assim, ou então o Padre Fábio e o Pastor Deive têm vocação pra serem jogadores de basquete. Ou então ela tirou a foto de joelhos, e ele foi acompanhado por outro que disse:

Gente, Simone tem quantos centímetros?

Que figuras!