7 aplicativos que podem te ajudar a alcançar suas metas para 2020

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/01/2020 | 08:18



Durante a virada de ano, é comum que as pessoas façam uma lista com metas a serem alcançadas. Mas com o ritmo acelerado do dia a dia, ela acaba indo parar no fundo da gaveta e os desejos não se realizam. Os aplicativos, porém, podem fazer com os objetivos de 2020 se concretizem. Aqui, você encontra programas que vão ajudá-lo a aproveitar ainda mais os momentos da sua vida.

Encontrar um novo emprego

Para quem está procurando crescer em sua função atual ou buscando uma nova oportunidade de emprego, definir metas específicas e mensuráveis pode traçar um caminho para o sucesso e uma estrutura para melhorar sua carreira. O Indeed pode ajudá-lo a encontrar novos horizontes na carreira. O aplicativo é gratuito e focado nos candidatos. Está disponível para Android e iOS.

Aprender inglês

Simpler é um aplicativo que se baseia na gamificação para melhorar o aprendizado entre estudantes de vários níveis de conhecimento. Na prática, a primeira tarefa ao abrir o app é concluir um pequeno teste de inglês que decide seu level. A partir daí, é possível aprender o vocabulário apropriado, analisar regras gramaticais codificadas por cores e concentrar-se nas palavras que você deseja. Disponível para Android e iOS.

Economizar dinheiro

Cashback é um recurso que retorna parte do valor gasto em compras. No banQi, aplicativo para Android e iOS, todas as compras de código QR feitas nas máquinas Cielo retornam 1% do valor gasto. Você também pode solicitar um cartão Mastercard virtual e físico, sem taxa anual ou taxa de entrega.

Criar uma rotina de exercícios

O 7 Minutos Treino reúne uma rotina de 12 exercícios que são realizados por 30 segundos com intervalos de descanso de 10 segundos. Este treinamento de alta intensidade com pouco descanso resulta em maior metabolismo diário e é o equivalente a se exercitar por mais de uma hora – só que por pouco mais de 7 minutos. Está disponível apenas para Android.

Parar de fumar

Se está difícil parar de fumar, QuitNow! é feito para você. Disponível para Android e iOS, este aplicativo oferece estatísticas em tempo real para ajudá-lo a lidar com a ansiedade. Entre os dados, estão: tempo desde o último cigarro, quantos você evitou fumar, e dinheiro que economizou. Além disso, o app baseia-se nos dados da Organização Mundial da Saúde para mostrar como sua saúde melhorou.

Beber mais água

O Waterbalance é uma espécie de consultor que ajudará você a controlar o balanço hídrico no seu corpo, transformando o consumo de água em um hábito saudável. Disponível para Android e iOS, ele faz um balanço de quanto e quando você ingerir o líquido. Para isso, ele usa parâmetros individuais como base. Entre eles: altura, peso, idade e estilo de vida. Tudo com cronograma e planos diários considerados.

Ajudar o planeta

Com o objetivo de dar um destino correto ao lixo, a Cataki conecta consumidores e lojas a catadores de materiais recicláveis Também é possível descartar móveis, eletrodomésticos e óleo usado, para transformar em sabão. Está disponível para Android e iOS.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Vai aproveitar o começo do ano para comprar um novo eletrônico? Então, confira os testes realizados pelo 33Giga: