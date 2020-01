Fila e denúncia de transfobia marcam Festival de Verão

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



12/01/2020 | 19:54



No segundo dia do Festival de Verão de São Bernardo, o público criticou a longa espera pela revista, realizada por GCMs (Guardas Civis Municipais) e PMs (Policiais Militares), para ingressar na área do Paço destinada ao evento. Os agentes revistavam as bolsas dos visitantes, que não podiam entrar com objetos que pudessem causar ferimentos, como guarda-chuvas e capacetes, além de recipientes com líquidos, fogos de artifício ou estampidos e caixas ou sacolas térmicas.

O operador de loja Lucas Santos, 23 anos, ainda aguardava na fila quando a última atração subiu ao palco, por volta das 18h30. “Esperei uma hora e meia e o PM na entrada falou para virmos para cá (do outro lado do Paço), mas ainda espero conseguir entrar”, afirmou.

A administrativa Mariana Mello, 25, esperou por cerca de uma hora pela revista. “A organização até está boa, mas para entrar foi bem complicado”, disse ela, que foi ao evento pelo show do Ferrugem. Mesma situação foi vivida pela atendente de telemarketing Aline Santana, 22, que não esperava enfrentar tamanha fila para assistir ao show da Lauana Prado, que começou às 17h. “Também podiam ter pensado em uma área coberta por causa da chuva”, completou.

Ainda que tenham gostado das atrações, as amigas Sandra Maria Aurelio da Silva, professora, 43, e Juliana Souza Gomes, operadora de caixa, 46, acharam que os preços dos alimentos e bebidas estavam altos. “Uma garrafa de água está R$ 5. O evento é gratuito e podiam ter pensado nisso (preços) para ser acessível a todos de verdade”, opinou Sandra.

A quarta edição do festival termina no próximo fim de semana. No sábado, a atração principal é a cantora Yasmin Santos e, no domingo, será a vez da dupla João Bosco e Vinícius, além de apresentações de artistas locais se apresentarem.

Cerca de 50 mil pessoas passaram pelo evento neste domingo. A Prefeitura de São Bernardo informou que todo público foi atendido e passou pela revista, cuja espera média foi de 15 minutos.

TRANSFOBIA - A jovem Malevola Alves denunciou, em postagem no Twitter, que foi vítima de transfobia ao tentar entrar no Festival de Verão no sábado. Ela e as amigas estavam na fila de revista feminina, porém, uma guarda-civil disse que só poderiam estar ali caso o nome social “estivesse no RG”. As imagens mostram que a GCM retirou o grupo a força do local.

O Diário aguarda posicionamento da aministração são-bernardense sobre o ocorrido.