São Bernardo FC avança para a terceira fase da Copinha

Da Redação



12/01/2020 | 17:57



O São Bernardo FC superou o River-PI por 3 a 1 na tarde deste domingo (12), em Guaratinguetá, no Interior do Estado, com direito ao gol mais rápido desta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, de Sandrinho, aos 34 segundos do primeiro tempo.

O River deixou tudo igual com Felipe Garcês, que aproveitou boa jogada de Sukita e Daniel Bagaceira. Mas isso não foi suficiente para parar o Tigre.

Diogo, em jogada individual, foi o responsável pelo segundo do Tigre. Ele passou por Giovane e colocou no canto direito. Luís Otávio decretou o desespero do River-Pi na segunda etapa, ao marcar o terceiro do São Bernardo FC.

Com o resultado, o São Bernardo FC avança para a terceira fase da competição e vai encarar o Atlético-MG, que goleou o ABC-RN por 4 a 0 também neste domingo.