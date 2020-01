Governo do Irã condena novas sanções impostas pelos EUA

12/01/2020 | 17:52



O governo do Irã condenou neste domingo, 12, as novas sanções impostas ao país pelos Estados Unidos, em resposta a ataques a bases militares no Iraque utilizadas por forças americanas. As medidas, que visam autoridades e diferentes setores da economia iraniana, foram detalhadas por Washington na última sexta-feira, 10.

"Infelizmente, os americanos adotaram um tipo de comportamento unilateral, ilegal e fútil. E insistem em repeti-lo", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Seyyed Abbas Mousavi. "A ordem emitida está em flagrante desacordo com a Resolução 2231 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e com os compromissos dos EUA com o direito internacional", completou.

EUA e Irã deram sinais na última semana de que não pretendem dar continuidade à escala de tensões no Oriente Médio, acentuada após o assassinato do general iraniano Qassim Suleimani, por ordem direta de Washington. Ainda assim, nesta manhã, o presidente americano, Donald Trump, foi ao Twitter advertir o país persa quanto à repressão a manifestações populares por parte do regime de Teerã. "O mundo está observando, e mais importante, os Estados Unidos estão observando", afirmou o republicano.