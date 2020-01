São Caetano se despede da Copinha com derrota para o São Bento

Da Redação



12/01/2020 | 17:39



Chegou ao fim a participação do São Caetano na Copa São Paulo. Após passar pela primeira fase em segundo lugar no Grupo 31, o time do Grande ABC foi superado pelo São Bento, neste domingo (12), por 2 a 0.

Em confronto disputado no Canindé, o clube de Sorocaba abriu o placar aos 28 minutos da primeira etapa. Marcus Uberaba pegou sobra na grande área e soltou o pé para marcar 1 a 0. O São Caetano partiu ao ataque em busca do empate na sequência do jogo, entretanto, foi o São Bento quem voltou a balançar as redes.

Aos 39 minutos do segundo tempo, Breno acertou chute de fora da área e marcou o segundo do São Bento.

Campanha

Em quatro partidas realizadas na Copinha deste ano, o São Caetano venceu dois jogos e perdeu outros dois. Ao todo marcou cinco gols e teve as redes balançadas também em cinco oportunidades.