Paço abre nova licitação para erguer hospital da Vila Luzita

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 07:00



A Prefeitura de Santo André, comandada por Paulo Serra (PSDB), abriu novo processo licitatório para construir o hospital de retaguarda da Vila Luzita, projeto em andamento há quase nove anos. Diante de problemas na estrutura do antigo prédio, o Paço decidiu trocar local da unidade e tem expectativa de encerrar período de obras em abril de 2022.

No edital, que prevê a contratação da empresa responsável por erguer o equipamento, o governo tucano considera excessivos os preços que ultrapassarem o valor de R$ 15,5 milhões, fixando essa quantia como limite.

A abertura dos envelopes está marcada para ocorrer no dia 10 de fevereiro. A estimativa é a de que o processo seja encerrado em dois meses, caso não exista empecilho que prejudique o trâmite do certame. Diante de eventual cenário favorável, a Prefeitura vislumbra começar as intervenções no espaço em abril, com conclusão dentro do período de 24 meses.

O terreno onde será construído o novo hospital fica localizado na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, número 3.313. O prédio anterior ficava na esquina da Avenida São Bernardo do Campo com a Rua dos Cocais, e teve o esqueleto afetado pelas chuvas que atingiram a região no fim de 2018 e no início do ano passado. “O novo endereço vai receber obras desde a fundação do terreno, ou seja, não haverá nada para ser adaptado, reformado ou concluído, já que se trata de um novo equipamento público”, pontuou a Prefeitura.

Em visita a Brasília há um ano, Paulo Serra recebeu autorização do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para alterar o local com o compromisso de que não haveria prejuízo do aporte federal no equipamento. O prédio começou a ser erguido em 2011, ainda na gestão Aidan Ravin (Podemos), e coleciona atrasos e deterioração dos materiais e até abandono de obra.