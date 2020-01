Carlos Alberto de Nóbrega está com infecção generalizada

12/01/2020 | 16:11



Carlos Alberto de Nóbrega que está com 83 anos de idade usou as suas redes sociais para compartilhar com seus fãs e seguidores que está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, por conta de um quadro de infecção generalizada.

Oi gente, é o seguinte: hoje o assunto é serio. Estou internado aqui no hospital Sírio por uma infecção generalizada causada por uma infecção intestinal porque eu tomei, na quarta-feira, um iogurte e não reparei a validade. Isso é uma coisa muito séria.

Visivelmente abatido, o apresentador ainda continuou o desabafo sobre o seu problema de saúde alertando os fãs para terem cuidado e sempre olharem a data de validade dos produtos que colocam tanto fora quanto dentro da geladeira.

Você tem que fazer o que eu não fiz. Quando for comprar qualquer produto, veja a validade porque as vezes, você pode perder a sua vida por uma besteira, por uma irresponsabilidade de um comerciante que não se preocupa com as pessoas, com seus semelhantes.

Apesar do longo desabafo, o humorista ainda finalizou a série de vídeos contando que está bem, mas que infelizmente não tem previsão para ter alta médica.

Estou bem, graças a Deus, mas levei um susto muito grande. Vou ficar alguns dias internado aqui e, a partir de agora, certamente vou ver a validade até... coitada da minha mulher que está pagando por isso.