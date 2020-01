Maraisa mostra hematomas no rosto após cirurgia plástica no nariz

12/01/2020 | 16:10



Maraisa, da dupla com Maiara, decidiu fazer uma cirurgia plástica no nariz na última semana, e neste domingo, dia 12, mostrou como está o seu rosto durante a recuperação, por meio de um post no Instagram.

A cantora publicou um vídeo de maquiagem - os famosos challenges - na rede social, e de cara lavada mostrou os hematomas embaixo dos olhos e o curativo no nariz. Na legenda, ela contou que além da cirurgia plástica, aproveitou para consertar um desvio de septo:

Agora vai hein... Se liga nesse Challenge com o selo Maraisa de qualidade! Gente do céu, eu tô um panda! Olha a transformação incrível que uma make #bapho é capaz de fazer! Gente... Sério... Eu tô de cara! Tem que se lascar pra aprender mesmo, né?! Pra quem não sabe, eu passei por um procedimento no nariz e aproveitei pra ajustar um desvio de septo! Agora, brincadeiras à parte, isso prova que na vida, pra tudo dá-se um jeito! Então levanta a cabeça, mete uma make na cara e vai... O mundo é seu, minha irmã!