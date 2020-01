Por BRT, deputados farão nova ofensiva contra Baldy

DANIEL TOSSATO

DGABC



12/01/2020 | 16:06



Os deputados estaduais Luiz Fernando Teixeira (PT) e Teonilio Barba (PT), ambos com domicílio eleitoral em São Bernardo, afirmaram que pretendem convocar o secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy (foto), para dar explicações sobre a falta de projeto da Linha 18, que tem pretensão de ligar o Grande ABC à Capital via BRT (sigla em inglês para transporte rápido por ônibus). Segundo os parlamentares, a convocação deverá ocorrer logo após volta do recesso, no início de fevereiro.



Segundo os deputados, que atuam na oposição na Assembleia, há possibilidade de o governo do Estado, chefiado por João Doria (PSDB), sequer iniciar a obra do BRT, como já foi feito com a Linha 18 por monotrilho.



“Podemos e devemos fazer essa convocação (de Baldy) e isso deverá acontecer logo quando acabar o recesso, no dia 3 de fevereiro. Queremos que o governo nos responda sobre o projeto na região”, declarou Luiz Fernando.



O petista ainda teceu duras críticas à maneira como a gestão tucana conduz todo o projeto da Linha 18 para a região e estendeu a posição aos prefeitos do Grande ABC. “Temos um bando de políticos, chefiados pelo (prefeito de São Bernardo) Orlando Morando (PSDB), que diz sim para tudo o que fala o João Doria.”

A Baldy, Luiz Fernando afirmou já ter perguntas preparadas, mas comentou que também se reunirá com outros deputados para ouvir sugestões. “Estamos vendo políticos inescrupulosos fazendo oba-oba com a situação. Mas o Metrô não vai sair e tenho medo que o BRT também não saia.”



Barba declarou que aguarda realizar reunião com todos os deputados do Grande ABC antes da convocação de Baldy. O deputado acredita que, com os parlamentares alinhados, a cobrança poderia ser melhor recebida. “Apesar de achar que essa reunião poderia render bons frutos, há também falta de interesse por parte dos deputados da região. Alguns deles só dizem amém para tudo o que o governador fala”, declarou. “Infelizmente esse tipo de atitude prejudicaria a cobrança de nossa demanda”, declarou o petista.



Anunciado em julho de 2019 como alternativa para o monotrilho, o projeto do BRT segue como uma incógnita para o Grande ABC. O secretário dos Transportes Metropolitanos chegou a prometer que um projeto prévio do trajeto seria revelado até dezembro de 2019, o que não aconteceu, Baldy sequer explicou o motivo de não ter apresentado o estudo.



Segundo o Palácio dos Bandeirantes, o BRT foi selecionado, pois teria custo de apenas 10% (R$ 680 milhões) do valor que custaria o monotrilho (cerca de R$ 6 bilhões, em valores atualizados). Baldy chegou a afirmar que o modal poderá atender de 150 mil a 340 mil usuários por dia, o que equivaleria ao transportado pelo monotrilho. Um das vantagens é a de que, após início das obras, o projeto poderia ser entregue em 18 meses.