Atlético-MG goleia o ABC por 4 a 0 e se classifica à 3ª fase da Copa São Paulo

12/01/2020 | 15:55



O Atlético-MG não teve dificuldade para garantir a sua vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, no estádio Joaquim de Morais, em Taubaté (SP), goleou o ABC por 4 a 0 e se juntou a outros 19 classificados.

A partida começou sem muitas oportunidades, mas aos poucos o Atlético-MG passou a dominar o jogo e marcou o primeiro gol aos 35 minutos, com Giovani. Apenas quatro minutos depois, o time mineiro ampliou com o atacante Echaporã, que estava em posição de impedimento no lance.

Na volta para o segundo tempo, o ABC quase descontou com Marquinhos. O Atlético-MG respondeu e aos 14 minutos fez o terceiro gol com Kevin, após linda matada de peito dentro da área. Ainda teve tempo de fazer o quarto com Luciano, aos 39 minutos.

Esta foi a terceira vitória do Atlético-MG na competição. Na primeira fase, o time alvinegro acumulou dois triunfos e um empate. Agora, a equipe mineira se prepara para encarar o vencedor do confronto entre São Bernardo-SP e River-PI.

Confira os resultados deste domingo pela 2.ª fase da Copa São Paulo:

Ceará-CE 1 x 3 Coritiba-PR

Chapecoense-SC 1 x 0 Real-DF

Grêmio-RS 1 x 0 União ABC-MS

Atlético-MG 4 x 0 ABC-RN