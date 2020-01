A medicina na berlinda

Antonio Carlos Lopes



Humanismo e bem-estar. Esses dois termos fazem parte do conjunto de qualidades e habilidades que a prática médica exige. Um bom médico não renuncia à anamnese apurada, a ouvir atentamente o paciente, a investigar e realizar um exame físico minucioso. Aliás, investir tempo em conversa com o paciente é a garantia de um bom diagnóstico

Em todos esses momentos, o foco tem de ser baseado em condutas visando à saúde e à qualidade de vida do cidadão. São premissas essenciais à medicina e fundamento do juramento de Hipócrates.

Atualmente, somos vítimas do abuso das ferramentas tecnológicas. A solicitação de exames é exagerada, causando desperdícios ao sistema. Os médicos são impingidos por hospitais a adotar protocolos equivocados, que fazem mais mal do que bem aos pacientes.

Alguns bons profissionais protestam, mas há também os que se omitem e entram no jogo das instituições. São o joio da medicina. Sacramentados indiscriminadamente na rede hospitalar, os protocolos impõem condutas, exames e avaliações desde a entrada do paciente, mirando a maximização do lucro.

Em outras palavras, a saúde já não é o eixo principal. O mercantilismo tornou-se motivação de certas instituições, pacientes transformaram-se em simples peças para gerar dinheiro.

Assim, os princípios da medicina são atacados frontalmente. O saldo desse cenário são até óbitos originados pela carência de análise clínica, em situações que se priorizam os interesses de poucos, ao invés da vida humana.

É cada vez mais comum nos deparar com médicos seguindo protocolos sem pé nem cabeça e custosos sem contestá-los. São os profissionais sem formação suficiente, certamente graduados em uma das péssimas faculdades que vemos surgir dia após dia em tudo quanto é esquina do País.

Temos urgência de medidas rigorosas para fechar escolas médicas sem estrutura adequada, desprovidas de corpo docente de excelência e puramente mercantilistas. Há vidas em perigo, tratamentos retrocedendo, prejuízos ao SUS e à rede suplementar. Um profissional de excelência forma-se à beira do leito, recebendo de seus mestres saberes de relevância e o testemunho. Ao se afastar desse caminho, abre-se portas ao erro e ao malfeito, como pode ser observado nesta era de ostentação da tecnologia e de protocolos abusivos.

Saúde é coisa séria. A prática médica exige raciocínio clínico, dedutivo e hipotético; qualquer tentativa de inversão de valores precisa ser combatida.

Cada paciente deve ser tratado, analisado e encarado de forma única. As pessoas são diferentes umas das outras e a individualidade é um bem precioso. Portanto, nessa área, o médico é e sempre será soberano.

Antonio Carlos Lopes é presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e professor afiliado do HMASP (Hospital Militar de Área de São Paulo). E-mail: acontece@acontecenoticias.com.br.