Cantora Selena Gomez lança disco de inéditas

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



12/01/2020 | 20:46



Passados cinco anos de seu último lançamento, Revival, a cantora norte-americana Selena Gomez acaba com a espera dos fãs e apresenta seu novo disco, Rare (Universal Music), terceiro da discografia. Já disponível nas plataformas digitais, o trabalho conta com 13 composições, que caminham bem entre a receita ‘grudenta’ das FMs e o pop orgânico, sem abuso de elementos eletrônicos e que não tem tanta preocupação em agradar grande público.

O trabalho chega depois de Selena enfrentar temporada complicada. Teve de lidar com lúpus (doença inflamatória autoimune) e problemas emocionais, por exemplo. “Rare representa uma visão da minha jornada de cura e crescimento. É de longe o trabalho que mais me orgulha até hoje”, declarou.

Um dos destaques é a faixa que dá nome ao disco, com clipe disponível no YouTube. Rare conta ainda, no repertório, com a delicada Lose You To Love Me, escrita em parceria com Julia Michaels, Justin Tranter, Mattias Larsson e Robin Fredriksson. Foi essa canção que deu a Selena seu primeiro topo na parada Billboard Hot 100, da Billboard.