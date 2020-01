Depois de gravar com Cardi B, Ludmilla se prepara para lançar parceria com Major Lazer!

12/01/2020 | 15:10



A dominação mundial vem! Ludmilla está se preparando para lançar uma canção em parceria com o trio Major Lazer, composto pelos DJs Walshy Fire, Ape Drums e Diplo.

O convite foi feito em setembro de 2019 pelo próprio Diplo, que enviou uma base para que Lud escrevesse a canção por cima. Ela também participou da produção da faixa, trazendo a melodia mais próxima da sonoridade brasileira.

A música contará também com o grupo Attooxxa, e sua data de lançamento da música ainda é segredo.

Esse, inclusive, não é o primeiro passo de Ludmilla em carreira internacional. Em agosto de 2019, a cantora lançou a música Malokera junto com MC Lan, TroyBoi, Ty Dolla $ign e Skrillex, e no fim do ano gravou com a rapper norte-americana Cardi B - a parceria, no entanto, ainda não tem data de lançamento.