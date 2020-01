Corrida de Reis de São Caetano bate recorde de partcipantes

Do DGABC



12/01/2020 | 13:31



A 43ª edição da Prova de Reis, tradicional corrida de rua de São Caetano e também do Estado, bateu, na manhã deste domingo, recorde de participantes. Aproximadamente 4.500 pessoas, entre profissionais e amadoras, percorreram os dez quilômetros de percurso da prova, que abre o calendário de corridas na cidade. As informações são da Prefeitura do município.

Os vencedores foram Joisse Maria da Silva, do Iema-SCS (Instituto Elizângela Maria Adriano), no feminino, com tempo de 41m31; e André Luiz Silva Antonia, do Iema/AEC Kauê, no masculino, 32m20.

As cinco primeiras no feminino, além de Joisse, foram Viviane Claudia de Souza (42m22), Rozirene Ferreira Soares (42m32), Sandra Oliveira dos Santos (43m43 e Elisangela Colombar (44m25).

Já no masculino, depois de André chegaram Adriano Pacheco Cruz (32m35), Raphael Magalhães (33m05), Renilto Batistados Santos (33m30) e Cícero Vieira de Andrade (34m21).



PERCURSO



Com realização da Prefeitura, por meio da Selj (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), a Prova de Reis contou com suporte da Seseg (Secretaria de Segurança), por meio da GCM (Guarda Civil Municipal); da Secretaria de Saúde e da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), além da Polícia Militar. Os atletas largaram da Avenida Presidente Kennedy, altura do 2.300, sentido Santo André, e seguiram pelo trevo da divisa com a Vila Palmares, município andreense, Avenida Tereza Campanella, Avenida Presidente Kennedy (sentido Centro), retornaram na Avenida Goiás, Avenida Presidente Kennedy (sentido bairros), Rua Nazareth (sentido centro), Rua Saldanha Marinho, Rua Nazareth (sentido bairro), Avenida Tijucussu, Rua Prates, Rua Guia Lopes, Rua Coronel Camisão, Avenida Tijucussu, Rua Benito Campoi, Avenida Presidente Kennedy (pista sentido Santo André), com chegada no mesmo local da largada, na altura do 2.300.