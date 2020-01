Gwyneth Paltrow choca ao lançar vela aromática com cheiro da sua vagina

12/01/2020 | 13:11



Gwyneth Paltrow chocou a internet ao colocar à venda em sua marca, a Goop, um produto bem inusitado! A atriz lançou uma vela aromática que se chama:

Isso tem o cheiro da minha vagina.

Apesar do nome inusitado, a descrição do produto afirma que é apenas uma figura de linguagem que surgiu durante uma conversa entre a atriz e o perfumista David Little. Ela também cita os componentes da fragrância.

Essa vela começou como uma piada entre o perfumista Douglas Little e Gwyneth Paltrow - os dois estavam trabalhando em uma fragrância, e ela disse: É... isso cheira a vagina - mas evoluiu para um perfume engraçado, lindo, sexy e maravilhosamente inesperado. É uma mistura de gerânio, bergamota cítrica e absolutos de cedro justapostos com sementes de rosa e ambreta que nos coloca em um lugar de fantasia, sedução e um calor sofisticado.

Seja pela qualidade do produto ou por seu nome inusitado, as velas aromáticas que cheiram a vagina já se esgotaram no site da Goop. Os itens foram colocados a venda por 75 dólares, aproximadamente 300 reais. Uau!

Esse, inclusive, não é o único motivo pelo qual Gwyneth tem virado notícia ultimamente. A atriz está prestes a lançar The Goop Lab, uma série da Netflix que mostra terapias e tratamentos alternativos - mas, como você conferiu aqui no ESTRELANDO, o pôster da atração parece não ter agradado a todos.

Brad Pitt

Em um vídeo feito em parceria com a revista Harper''s Bazaar, Gwyneth Paltrow deu alguns detalhes sobre o fim de seu relacionamento com Brad Pitt em 1997.

Ao ver as capas antigas que fotografou para a publicação, ela parou em uma revista da época do término, e revelou:

- Eu tinha apenas 24 ou 25 anos [quando as fotos foram feitas]. Brad Pitt e eu tínhamos acabado de terminar, e eu não conseguia comer. Eu estava muito magra. É meio perturbadora, mas é uma foto boa.

Eita! Gwyneth e Pitt começaram a namorar em 1994, e anunciaram o fim do noivado em 1997. Atualmente, a atriz é casada com Brad Falchuk.