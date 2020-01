Apesar de priorizar carreira como cantora, Anitta não descarta trabalhos como atriz

12/01/2020 | 13:11



Anitta fez algumas revelações em uma entrevista publicada neste domingo, dia 12, pela colunista Patrícia Kogut. A poderosa afirmou que sempre recebeu convites para atuar, mas que não conseguia aceitar as propostas por conta de sua agenda lotada. Mas as coisas mudaram neste comecinho de 2020, já que ela fará uma participação especial em Amor de Mãe, novela das nove da Rede Globo.

- Está sendo muito especial. Toda vez que me atrevo a atuar me dá um frio na barriga. Mas estou gostando muito de ter essa experiência. Eu adoro aprender algo. Se me sinto estagnada, me dá logo um negócio.

A cantora interpretará Sabrina na trama, uma fã capaz das maiores loucuras para se aproximar de Ryan, papel de Thiago Martins. Entretanto, Anitta contou que nunca passou por situações conturbadas com os seus próprios fãs.

- Fã que é fã não ultrapassa limites aceitáveis. Eu agradeço muito pelos meus fãs. Eles são uma força para mim, me apoiam e me motivam sempre.

Apesar de priorizar a sua carreira como cantora, Anitta admitiu que não descartaria trabalhos como atriz.

- Se pintarem convites, por que não? Porém, sou uma cantora. E não me vejo sem priorizar minha música. Quando digo coisas diferentes, estou me referindo a projetos novos dentro do universo como cantora.

A funkeira ainda afirmou que toda essa correria da sua vida profissional nunca interferiu em sua relação com seus familiares.

- Nunca fui cobrada, imagina. Minha família entende e apoia meu trabalho. Sempre foi assim e continua sendo.