Motorista enfrenta lentidão na subida da serra; há excesso de veículos

Do DGABC



12/01/2020 | 12:33



O tráfego de veículos está lento no trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes no sentido da Capital. De acordo com a Ecovias, concessionário que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), o motorista enfrenta problemas do km 59 ao km 52 devido ao excesso de automóveis.



O tempo está encoberto e a visibilidade é boa, ainda segundo a Ecovias.A Interligação Planalto está bloqueada no sentido São Paulo por causa neblina. Há bloqueio também no sentido Litoral, da Anchieta para a Imigrantes, já em preparação para a implantação da Operação Subida, no sistema 2x8.



O SAI está em Operação Normal (5x5), com a descida sendo póssível pelas pistas Sul da via Anchieta e Sul da Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas Norte das duas rodovias.



As outras rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm tráfego normal. O SAI é formado pelas rodovias Anchieta, Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, do km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex-Piaçaguera-Guarujá).