Glamour Garcia acusa ex-companheiro de agressão

Glamour Garcia, conhecida por ter interpretado Britney na novela A Dona do Pedaço, fez uma série de Stories em seu Instagram no último sábado, dia 11, acusando o ex-companheiro, Gustavo Dagnese, de agressão. Segundo informações do jornal Extra, a atriz publicou diversos vídeos em prantos, mas deletou o conteúdo momentos depois. Entretanto, os Stories já tinham sido salvos e acabaram viralizando na web.

- Eu acabei de postar uma foto de um arranhão. Só tentei me defender. Fui espancada de novo. É bom você parar de me mandar mensagem. Era só uma lua de mel nova que eu queria. Era a décima tentativa. [...] Me espancou de novo e saiu fugido, querendo levar até minhas coisas, desabafou a atriz.

Glamour estava completamente abalada durantes os vídeos, e em um determinado momento afirmou que iria registrar um boletim de ocorrência contra Gustavo.

- Eu acabei de ser espancada por uma pessoa ridícula, idiota, imbecil. Não tenho medo... Ele não passa de um criminoso. Você não passa de um criminoso. Até agora eu não entendi porque eu apanhei. Estou pagando com a minha própria vida essa m***a. Está todo mundo deletando os posts que fiz, mas eu vou à polícia.

Em entrevista ao G1, Gustavo negou as acusações.

- É mentira, eu tenho vídeo sendo agredido. Ela me pediu perdão por Whatsapp, alegou o produtor.

Procurada, a assessoria de imprensa de Glamour ainda não foi encontrada para comentar o caso.