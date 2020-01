Maiara e Maraisa revelam que começaram dieta após apresentarem Só Toca Top

12/01/2020 | 12:11



Maiara e Maraisa impressionaram, nos últimos meses, ao aparecerem cada vez mais magras e apostarem em procedimentos estéticos para delinear a silhueta. Em entrevista ao Altas Horas no último sábado, dia 11, as cantoras sertanejas, que perderam cada uma mais de dez quilos, contaram o que as motivou a entrar em uma dieta.

Maraisa começou contando que as duas são acompanhadas o tempo todo por um chef de cozinha, que prepara suas refeições.

- A gente estava andando com uma chef o tempo inteiro servindo umas comidinhas, e a Maiara é assim, tudo que ela compra pra ela, compra pra mim.

Maiara completou:

- Vou entrar na dieta, você vai entrar junto. É sempre bom cuidar da saúde, né?

Ela continuou, dizendo que as duas se viram motivadas a mudar o visual depois de apresentarem o Só Toca Top em 2019.

- Veio também depois que a gente fez o Só Toca Top, a apresentação. Na hora que você está na TV, comecei a me preocupar com a imagem. Estou fazendo dieta quase que direto, de vez em quando a gente dá uma escapadinha na cachaça porque não dá conta (risos).

A cantora sertaneja também falou sobre sua dieta, que inclui muitas proteínas como frango e ovos. Elas também contaram, durante o programa, que começaram a carreira bem cedo, aos sete anos de idade, e Maraisa brincou ao falar sobre os privilégios que Maiara tem por ser a primeira voz da dupla.

- O primeira voz é o líder, tudo depende da Maiara, do estado de espírito dela, se ela tá bem tudo vai bem. Se você chega no hotel, o quarto do primeiro tem banheiro e o segundo não tem. Inclusive, contratantes do Brasil, comecem a inverter isso aí, a gente também gosta de uma banheira, brincou a cantora.