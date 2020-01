Príncipe William faz desabafo sobre saída de príncipe Harry da família real

12/01/2020 | 11:11



Príncipe William teria feito um desabafo sobre a saída do irmão, príncipe Harry, da realeza britânica. Segundo informações do jornal The Sunday Times, o Duque de Cambridge teria confessado a um amigo próximo estar triste com a situação.

- Eu abracei o meu irmão a vida toda. Não posso mais fazer isso; somos entidades separadas, teria dito o príncipe.

O duque ainda teria atestado que a família real não é mais um time.

- Estou triste por isso. Tudo o que podemos fazer e tudo o que eu posso fazer é tentar apoiá-los, e torcer para que chegue a hora..., comentou.

Será que a relação entre os irmãos foi abalada para sempre?

Ordens da rainha

De acordo com o site norte-americano People, a Rainha Elizabeth II ordenou uma reunião familiar em sua mansão para discutir a saída de príncipe Harry e Meghan Markle da realeza. O encontro acontecerá na próxima segunda-feira, dia 13, e contará com a presença de Harry, seu irmão, príncipe William, e o pai dos dois, príncipe Charles, em Sandringham, residência particular da rainha em Norfolk, Reino Unido.

Há possibilidade do Duque de Sussex participar da cúpula por telefone, já que atualmente ele está em Vancouver, no Canadá, junto com a esposa e filho. O intuito da conversa é encontrar uma solução que beneficie tanto a família de Harry quanto o resto da realeza, já que o a saída do Duque e da Duquesa de Sussex, anunciada no dia 8 de janeiro, está gerando polêmica até hoje.

- Após uma série de reuniões e consultas nos últimos dias, há uma série de possibilidades para a família revisar, levando em consideração o pensamento que os Sussex delinearam no início da semana. Como dissemos anteriormente, fazer uma mudança na vida profissional e no papel da monarquia para o Duque e a Duquesa de Sussex requer discussões complexas e ponderadas. Os próximos passos serão acordados na reunião, alegou um informante do palácio de Kensington.

Ao que tudo indica, a Rainha Elizabeth II quer encerrar esse assunto o mais rápido possível.

- O pedido para que isso seja resolvido no ritmo ainda é o desejo de Sua Majestade. O objetivo é de que seja em dias, não semanas. [Mas] há um acordo e entendimento genuínos de que qualquer decisão levará tempo para ser implementada. Há várias possibilidades para a família revisar, reforçou a fonte.