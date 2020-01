Ary Toledo tranquiliza fãs após rumores de que estava com infecção generalizada

12/01/2020 | 11:11



Na última semana, surgiram rumores de que o humorista Ary Toledo estava internado em estado gravíssimo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Aos 82 anos de idade, as notícias eram de que o comediante estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com um quadro de infecção generalizada. Felizmente, tudo não passou de boatos e o próprio Ary esclareceu no último sábado, dia 11, que estava ótimo - e ainda aproveitou para fazer algumas brincadeiras sobre o seu estado de saúde.

No Twitter, o também comediante e amigo de Ary, Oscar Pardini, divulgou a seguinte mensagem:

O amigo e ídolo Ary Toledo está muito bem! Correu uma noticia de que ele estaria com uma infecção generalizada. Mas ele está apenas fazendo exames de rotina, que sua saúde merece, num hospital de plena confiança. Eu mesmo fiz o contato para checar. E aí está o vídeo.

Junto com o texto, Oscar anexou um vídeo de Ary.

- Meus queridos amigos! Meus verdadeiros amigos - e os falsos também! Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês da imprensa em geral. Eu estou ótimo! Não estou com infecção generalizada, como foi noticiado. Isso é mentira. A notícia é ruim porque eu estou bom, então não vai ter muita audiência... eu não estou morrendo. O dia que eu morrer, eu aviso! Aí a audiência vai lá para cima, né? Mas muito obrigado pela solidariedade, pelo companheirismo, pela preocupação. E mais uma vez eu repito: eu estou ótimo!, afirmou o humorista.

Ainda bem que está tudo certo com Ary, não é?