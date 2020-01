12/01/2020 | 10:10



Viviane Araújo era só alegria na noite do último sábado, dia 11, durante o ensaio na quadra da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro!

Usando um vestido prata do fashion designer Maycon Ferreira, a atriz sambou muito e mostrou que, mais uma vez, está pronta para o Carnaval!

Mas Vivi não estava sozinha! A artista estava muito bem acompanhada do namorado, Guilherme Militão, com quem assumiu um relacionamento no final de 2019.

Viviane ainda deixou a vergonha de lado e tascou um beijão no amado durante o evento.

A atriz ainda posou ao lado da colega, Dandara Mariana, que também foi acompanhar o ensaio da escola de samba. Que noite especial, né?