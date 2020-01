Torneiras abertas

Do Diário do Grande ABC



A administração mauaense está próxima de fechar acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para terceirizar os serviços de tratamento e distribuição de água potável, hoje a cargo da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá). A assinatura do contrato, segundo informado pelo prefeito Atila Jacomussi (PSB), deve ocorrer ainda nesta semana. Superada a primeira questão, uma outra, correlata, deve ser tratada com absoluta prioridade pelo governo: qual o destino da estrutura da autarquia? Reportagem publicada hoje mostra que a companhia desempenha papel político e é fonte de gastos extremos. Ou seja, não fará falta aos cidadãos se vier a ser extinta.

É evidente que se trata de questão complexa. Nem por isso, todavia, deve ser escanteada ou negligenciada. Com a distribuição de água a cargo do município, a existência da Sama, criada nos anos 1990, fazia todo sentido. Ocorre que os políticos que se sucederam no cargo de prefeito sempre desvirtuaram a função da autarquia, utilizando-a como moeda política, de modo a, inchando seus quadros com apaniguados, conquistar apoios que garantissem a governabilidade. Não é por outra razão que a companhia se tornou sinônimo de ineficiência, liderando todos os rankings regionais de obsolescência, como o de vazamentos.

A utilização da Sama para acolher aliados políticos causou um segundo grave problema: o desperdício de dinheiro público, especialmente com o pagamento de altos salários, incompatíveis com a realidade socioeconômica do município. Para ficar em um exemplo, em novembro a autarquia pagou R$ 34.828,04 – quase o dobro dos vencimentos do próprio prefeito, de R$ 18,5 mil – a um assessor! Gastando tanto com salários, não é de se estranhar que não sobrasse dinheiro para fazer investimentos no sistema de distribuição de água, sua razão de existir.

A partir da chegada da Sabesp, Atila vai precisar decidir urgentemente o futuro da Sama. A decisão será entre manter as torneiras da ineficiência abertas ou dar um basta no desperdício de dinheiro público. A ver.