Edir Macedo é o senhor

Evaldo Novelini

DGABC



12/01/2020 | 08:55



Político. Empresarial. Comunicação. Inexiste um único segmento de poder sobre o qual um ex-escriturário da Loteria do Estado do Rio de Janeiro não tenha lançado seus tentáculos após fundar instituição religiosa a partir de pregações feitas no coreto do Jardim do Meier sob o escaldante sol carioca. A controversa história de Edir Macedo, 74 anos, e a radiografia da Igreja Universal do Reino de Deus, que ele fundou há 42, estão no recém-lançado livro O Reino (Companhia das Letras, 384 páginas, R$ 59,90).

Escrita pelo jornalista Gilberto Nascimento, que há 40 anos cobre política, religião e direitos humanos, a obra é o primeiro documento robusto a tratar da ascensão de Macedo e da Universal sem a autoindulgência que caracteriza as biografias chapa-brancas do líder religioso existentes nas livrarias e nos cinemas, como a série Nada a Perder.

Baseado em extensa pesquisa, o volume resgata desde os primeiros momentos de vida de Edir Macedo, que nasceu de susto em 18 de fevereiro de 1945. Naquela tarde, forte estrondo tirou da letargia os cerca de 2.000 habitantes de Rio das Flores, cidadezinha fluminense. O ruído brusco e repentino, causado pela explosão da caldeira de leite da Cooperativa Agrícola do município, precipitou o parto do futuro líder da Universal.

O despertar da fé ocorreu aos 18 anos, enquanto ouvia o pastor canadense Robert McAlister pregar em programa radiofônico que ia ao ar todas as manhãs. Convertido à igreja pentecostal do estrangeiro, a Nova Vida, fez as primeiras pregações nas noites de sábado em praças da Zona Sul carioca. Em 1975, junto com o cunhado Romildo Ribeiro Soares, conhecido como RR Soares, fundou a Cruzada do Caminho Eterno, depois Igreja da Bênção – gênese da Universal, cujo primeiro templo foi improvisado no galpão de funerária desativada, no bairro da Abolição, Rio.

O caminho para a Universal se tornar a atual potência religiosa, com cerca de 10 mil templos e 9 milhões de fiéis no mundo, segundo seus próprios números, é recontado no livro, que não se esquece das polêmicas enfrentadas por Macedo, que chegou a ficar 11 dias na cadeia, em 1992, acusado de charlatanismo, estelionato e curandeirismo.

Seus métodos heterodoxos de arrecadar dinheiro – fiéis, muitos deles gente simples e analfabeta, são instados a doar à igreja o salário integral ou então o valor obtido na venda de imóveis e automóveis – e o ataque sistemático às demais religiões – um de seus bispos, Sergio Von Helde, agrediu com chutes imagem de Nossa Senhora Aparecida, símbolo católico, em pleno feriado da padroeira do Brasil – fizeram da Universal campeã de ações judiciais.

Macedo dá de ombros às polêmicas. “Para Jesus, vale até gol de mão”, costuma repetir. Lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha, estelionato, falsidade ideológica, sonegação fiscal, crimes contra a fazenda pública e a ordem tributária, sequestro de bens, vilipêndio, incêndio criminoso, homofobia, racismo, preconceito religioso, calúnia e difamação, além dos que levaram Macedo à prisão, são algumas das denúncias a que a Universal responde – ou respondeu – na Justiça.

Nada deu mais dor de cabeça a Macedo do que a compra da TV Record, terceira maior emissora do Brasil e cabeça de conglomerado empresarial que inclui o banco Renner, em 1989. O bispo foi acusado de fechar o negócio, passível da cobrança de impostos, utilizando-se de doações de fiéis, sobre as quais não incidem tributos. Outra parte das receitas teria vindo do narcotráfico colombiano.

Até hoje, Macedo não foi condenado uma única vez. Parcela do sucesso nos tribunais é atribuída à criação de partido político, o Republicanos, que elegeu o prefeito carioca Marcelo Crivella em 2018, e exerce enorme influência no País. Atualmente, apoia o presidente Jair Bolsonaro, assim como já havia feito com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Personagem legisla em São Bernardo

Aos 75 anos, cabelos grisalhos e fala mansa, o economista João Batista Ramos da Silva omite de sua biografia no site da Câmara de São Bernardo, onde exerce o segundo mandato consecutivo de vereador, pelo Republicanos, a sua ligação com a Universal. O livro O Reino, todavia, mostra que ele foi um dos personagens principais da consolidação do poder econômico da igreja. Polêmico, chegou a ser detido pela Polícia Federal e indiciado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas – acusações prescritas no ano passado.

Carioca, João Batista é descrito como “bispo influente à frente dos negócios do grupo”. Chegou a presidir as emissoras de televisão da igreja, Record, Mulher e Família. Viu-se em xeque em julho de 2005, quando era deputado federal por São Paulo, e foi flagrado no aeroporto de Brasília com sete malas cheias de dinheiro a bordo de jato executivo. A contagem das cédulas durou dez horas, com auxílio de cinco máquinas. Havia R$ 10,2 milhões em espécie, que o religioso alegou se tratar de oferta de fiéis do Amazonas e Pará.

Como boa parte das cédulas tinha numeração sequencial e era de grande valor (R$ 50 e R$ 100), o delegado David Sérvulo Campos não acreditou na versão de João Batista, indiciando-o. “Um ano depois, ele se envolveria em outro episódio: o esquema de venda superfaturada de ambulâncias”, relata o livro do jornalista Gilberto Nascimento. Trata-se do escândalo dos sanguessugas. Indiciado pela PF, desistiu de disputar a reeleição, terminou o mandato e mergulhou em profundo ostracismo político até reaparecer em 2012, eleito vereador no município do Grande ABC pelo PRB – na atual legislatura, integra a base do prefeito Orlando Morando (PSDB), não obstante tenha feito campanha na oposição.

Embora esconda a ligação com a Universal em sua biografia parlamentar, João Batista segue na lista de homens da igreja. Segundo O Reino, ele chegou à instituição controlada por Edir Macedo no ano de 1980 em busca de apoio espiritual para se livrar do alcoolismo e de pensamentos suicidas. Na época, já havia exercido o posto de executivo na área de comunicação da Embratel, empresa estatal fundada pela ditadura.