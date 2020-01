Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



11/01/2020 | 20:32



No primeiro dia do Festival de Verão de São Bernardo, cerca de 20 mil pessoas passaram pelo Paço, onde o evento é realizado pela primeira vez. As principais atrações do dia foram os cantores Felipe Araújo e Suel. Hoje, os shows continuam a partir das 14h, com atrações locais, o cantor Ferrugem e a cantora Lauana Prado. A 4ª edição da festa termina no próximo fim de semana.

Pancada de chuva caiu por volta das 16h e espantou algumas pessoas, menos os fãs das estrelas do dia, que não desanimaram. “Chegamos no começo da tarde e vale a pena esperar (pelo Felipe Araújo) mesmo com a chuvinha”, contou a estudante de Santo André Bruna Mortelaro, 17 anos.

A autônoma Alessandra Piccin, 45, de São Bernardo, levou as filhas para o show do cantor sertanejo. Contudo, criticou a falta da divulgação de cronograma detalhado. “Disseram que começaria às 14h, mas não especificam o horário de cada show, o que deixa cansativo para elas (filhas), que já querem ir embora antes mesmo de verem o Felipe Araújo”, explicou.

O Festival de Verão era realizado na Prainha do Riacho Grande até o ano passado. Caso não chova, o prefeito Orlando Morando (PSDB) estima que hoje o público da festa deve ser maior, sem mencionar números.

Além dos artistas locais, entre as atrações deste domingo estão a cantora e compositora Lauana Prado a partir das 17h, seguida pelo cantor Ferrugem, que fecha o primeiro fim de semana do evento.