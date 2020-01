Mauá inicia reforma de escadão degradado no Jardim Alto da Boa Vista

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/01/2020 | 07:00



A Prefeitura de Mauá iniciou, na segunda-feira, a reforma de escadão localizado na Viela Antônio Borges, que liga as ruas João Salvador Péres Tônico e Rosa Gabionetta, no bairro Jardim Alto da Boa Vista. Com investimento de R$ 71 mil, os trabalhos devem ter duração de dois meses.

O descaso da administração municipal com a área foi alvo de denúncia do Diário em julho do ano passado. Na época, reportagem destacou que houve afundamento de parte da estrutura durante dos temporais de março de 2019 – quando dez pessoas morreram na região –, além de o ponto ter se tornado área de descarte irregular de lixo e entulho.

A prestadora de serviço contemplada pela licitação para reforma é a empresa Joterra Pavimentação e Terraplenagem Eireli, que ficará responsável pelo recolhimento dos lixos e entulho, pavimentação e implantação de piso para nova escada. O prazo de vigência do contrato com a construtora é de 12 meses.

A equipe do Diário retornou ao local durante a semana e conversou com funcionários da empresa. Eles relatam que a limpeza da área é fundamental para o início da obra. “Estamos deixando caminhos seguros para a população que precisa passar por aqui”, destaca o pedreiro Cleber da Silva, 37 anos. Durante a reforma. a viela não será interditada.

O motorista Everaldo Rodrigues, 42, comenta que a Viela Antônio Borges é o caminho mais viável para ir e voltar do trabalho. “(A viela) me ajuda muito. Levaria uns 15 minutos a mais só para dar a volta no quarteirão”, destaca.

A aposentada Maria Celina de Oliveira, 60, mora na Viela Antônio Borges há pelo menos 30 anos e confia que o local ficará melhor. “Espero que tenha manutenção, pois nosso maior medo hoje são as enxurradas. Não dormimos direito”, ressalta.

Maria Celina ainda destaca que o irmão, Edvaldo de Oliveira, 54, é acamado por conta de AVC (Acidente Vascular Cerebral) e acaba perdendo consultas médicas por não conseguir sair de casa devido o estado da viela. “Estamos confiantes que ficará bom”, comenta.