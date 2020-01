Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



11/01/2020 | 19:46



Veterano conjunto do cenário musical brasileiro, o mineiro 14 Bis se apresenta dia 19, a partir das 20h30, em São Paulo, no Bourbon Street (Rua Dos Chanés, 127). Aos 39 anos de carreira, o grupo foca em suas raízes e aposta em show com canções ''''lado b''''.

No palco, Claudio Venturini (voz, violão e viola), Sergio Magrão (voz e contrabaixo), Vermelho (voz e teclado) e Hely Rodrigues (tajon), apostam em temas como A Qualquer Tempo, Pedra Menina, Vale do Pavão, Ciranda, Carrossel e Além Paraíso ilustram o repertório, que ganha roupagem acústica. O resultado do espetáculo será registrado e lançado em DVD.

Cezar de Mercês e a cantora Helga Nemetik são alguns dos convidados especiais. As entradas custam de R$ 90 a R$ 130 e podem ser compradas nas bilheterias da casa e pelo site www.sympla.com.br.