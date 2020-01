Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/01/2020 | 07:00



Moradores das sete cidades interessados em retomar os estudos ou até mesmo iniciá-los depois de adultos têm a oportunidade de cursar a EJA (Educação de Jovens e Adultos) em três municípios: Santo André, Diadema e Ribeirão Pires.

Em Santo André, os alunos têm a opção de integrar os ensinos regular e profissionalizante nas áreas de alimentação, informática e administração. As inscrições no município são contínuas.

Quem fizer o cadastro fora do período de matrícula será contatado para ingressar no próximo período letivo. Se houver interesse, estes cadastros têm prioridade de atendimento em relação às inscrições novas. As aulas iniciam dia 3 de fevereiro.

Em Diadema, pelo menos 15 escolas ofertarão aulas da EJA neste ano. As matrículas permanecem abertas e o interessado deve apresentar documento original com foto, comprovante de endereço e histórico escolar (se tiver). As aulas começam dia 4 de fevereiro.

Ribeirão Pires informou que conta atualmente com 100 moradores matriculados no projeto EJA – Tempo de Aprender e há vagas abertas. Os interessados devem se inscrever de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h, na Rua Primeiro de Maio, 170, Jardim Itacolomy. Os estudantes recebem materiais didáticos da Prefeitura para as aulas, que acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, na Escola Municipal Engenheiro Carlos Rohm I, no Centro.

Para a caseira Roseane Bernardino Araújo, 39 anos, de Ribeirão Pires, a EJA foi a única opção para realizar o desejo de estudar. Natural de Pernambuco, no Nordeste, ela chegou à região em 2016 e dedicou-se ao casamento e filhos. Por intermédio de uma amiga, conheceu o projeto da Prefeitura e, desde então, não abandonou mais os estudos. “Minha vida mudou. Não sabia nem escrever o meu nome. Me abriu muitas portas”, comemora a munícipe.



OUTRAS CIDADES

Em São Caetano, as inscrições foram realizadas entre 16 e 20 de dezembro e as aulas terão início em 10 de fevereiro, no período noturno, das 19h às 23h. As atividades ocorrem nas dependências dos dois prédios da EME (Escola Municipal de Ensino) Professor Vicente Bastos, no bairro São José. Em 2019, cerca de 583 alunos foram matriculados.

A Prefeitura de São Bernardo totalizou 8.141 pessoas matriculadas na EJA em 2019. As aulas são realizadas em escolas municipais de educação básica, em sua maioria no período noturno. Para atrair os estudantes, são disponibilizados panfletos, cartazes e faixas nas unidades escolares. As atividades começarão no dia 4.