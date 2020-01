Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



12/01/2020 | 07:00



Aproximadamente 30% dos celulares apreendidos pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) do Estado de São Paulo nos quatro CDPs (Centros de Detenção Provisória) do Grande ABC – Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá – em 2019 foram localizados dentro das celas. No total, foram 280 aparelhos de telefonia móvel encontrados nas unidades entre janeiro e dezembro, sendo 81 nos compartimentos dos detentos.

Balanço obtido pelo Diário por meio da Lei de Acesso a Informação aponta ainda que 17,5% dos celulares apreendidos foram localizados fora das celas, mas dentro das unidades prisionais. A maior parcela (36,8%) foi encontrada no entorno dos CDPs, em área externa, e outros 15,30% com visitantes durante processo de vistoria antes do ingresso nos presídios.

Embora tenha sido observada queda no volume de apreensões de celulares nos últimos anos, para especialistas, é preciso investir tanto na qualificação dos funcionários, que podem estar sendo facilitadores do ingresso dos eletrônicos, quanto na tecnologia para dificultar o uso dos itens pelos detentos. Juntos, os quatro CDPs foram responsáveis pela localização de 330 aparelhos de telefonia móvel em 2018, número 15,15% maior do que o observado no ano passado.

“Podemos dizer que a tecnologia inviabiliza que se introduza o celular nos presídios sem que tenha havido colaboração dos funcionários”, ressalta o professor de direito penal da Mackenzie Alexis Couto. O especialista observa que, atualmente, os visitantes passam por rigoroso sistema de vistoria, inclusive com scanner corporal.

O fato é confirmado pela gestora do curso de direito da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Estela Cristina Bonjardim. “No CDP de Santo André, temos um scanner sofisticado, melhor calibrado até mesmo do que os observados nos aeroportos. Temos de considerar outras formas de ingresso do celular, como no jumbo ou com a facilitação do servidor público.”

Couto considera ainda que a superlotação dos CDPs colabora para entrada dos aparelhos móveis de telefonia. “Quanto mais gente para se vistoriar, mais complicada a atenção. O tumulto facilita tanto para o funcionário que é corrupto quanto para os visitantes mal intencionados.” Conforme a SAP, a população carcerária das quatro unidades prisionais é de 4.775 pessoas, volume 54% maior do que a capacidade de 2.617 detentos.

CRIME

Conforme a Lei 11.466/07 é possível punir com detenção de três meses a um ano o diretor de penitenciária e/ou agente público que deixar de cumprir seu dever de vedar ao detento o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. No caso do preso, portar telefone celular no interior de prisão constitui falta grave no cumprimento de pena privativa de liberdade. Se a apreensão for feita com visitante, ele é retirado do rol de pessoas autorizadas a entrar na unidade e ele é entregue à polícia.



BLOQUEADORES

Embora a Lei 10.792/13 determine que os presídios disponham de bloqueadores de telefones celulares, a medida não estabelece prazo para a instalação. Em agosto do ano passado, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) da Câmara dos Deputados aprovou proposta que fixa prazo de 180 dias para a instalação de bloqueadores de sinais de telecomunicação nos estabelecimentos penitenciários.

Os bloqueadores deverão ser instalados pela União, com a colaboração dos Estados e do Distrito Federal. “Apenas 17% dos presídios do Estado possuem bloqueadores”, observa Estela. A especialista lembra que uma das principais queixas dos bloqueadores é a de que geralmente afetam a população do entorno, por isso, defende novas opções. “Temos a tecnologia de microinterceptação em teste nos Estados Unidos que é promissora, já que bloqueia o sinal por apenas seis metros.”

A SAP não se posicionou até o fechamento desta edição.