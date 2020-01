Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



12/01/2020 | 07:00



Em primeira tentativa de abertura do prazo, o PDV (Programa de Demissão Voluntária) do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), proposto pelo governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) aos servidores, registrou adesão de 30 funcionários, ao todo. A medida consiste na concessão de indenização aos colaboradores que solicitarem desligamento. O último dia do período de vigência expirou na sexta-feira, após pouco mais de um mês da formalização do decreto.

Do total requerido, segundo o Paço, sete ainda estão em avaliação pela comissão de análise de pedido de exoneração. Conforme acordo, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) ficará responsável por reembolsar as indenizações. “Até as 23 adesões já aprovadas, o valor despendido foi de R$ 2.001.426,74”, pontuou o governo. A autarquia local contava com cerca 1.070 trabalhadores na ocasião da terceirização de parte dos serviços à estatal paulista.

Previsto no projeto que autorizou o convênio da cidade com a Sabesp, o PDV foi sugerido pela gestão tucana como espécie de compromisso em não provocar prejuízo aos servidores do Semasa. Apesar da adesão tímida, a Prefeitura alegou que ainda não tem a definição sobre eventual prorrogação ou não do prazo preestabelecido. Com a assinatura da concessão de água e esgoto, o Paço iniciou, preliminarmente, processo de deslocamento de funcionários da autarquia para secretarias, contudo, não realizou balanço do total.

O convênio sacramentado prevê período de quatro anos de transição de servidores junto à empresa estadual. Em fevereiro, 400 colaboradores permanecerão afastados em favor da Sabesp para dar continuidade às operações, ficando a empresa responsável pelo reembolso integral de todas as despesas com pessoal. Até dois anos da assinatura, outros 400 entram na lista.