Ator que interpretou Robin, Burt Ward, vira alvo de uma polêmica envolvendo suas partes íntimas

11/01/2020 | 17:11



Já pensou entrar em uma polêmica envolvendo as suas partes íntimas? O ator que interpretou Robin na série do Batman que era televisionada, acabou se envolvendo, sem querer, em uma durante as gravações do programa.

Durante uma entrevista para o Page Six, o ator Burt Ward, que hoje tem 74 anos de idade, contou que o volume em sua cueca do personagem acabou gerando alguns problemas com os produtores daquela época que foram criticados por religioso conservadores por conta de um suposto pênis avantajado do artista.

Além disso, o ator ainda contou durante a entrevista que a produção colocava no personagem de Adam West, o Batman, algumas espécies de toalhas enroladas dentro da cueca para gerar mais volume e que na época foi obrigado por eles a procurar um médico para tomar remédios para ter uma leve diminuição em seu pênis.

Fiquei assim por três dias e então decidi que, provavelmente, eles me impediriam de ter filhos. Então, larguei o tratamento e passei a usar minha capa para me cobrir.

Que situação chata, né?