Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



11/01/2020 | 16:51



Nome conhecido do samba, Martinho da Vila é atração na agenda paulistana sexta-feira. Ele se apresenta, a partir das 22h, no palco do Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281), em evento que encerra a temporada do espetáculo Bandeira da Fé, baseado no disco de mesmo nome, seu mais recente trabalho.



O cantor e compositor será acompanhado por Gabrielde Aquino (violão e guitarra), Alaan Monteiro (cavaquinho e bandolim), João Rafael (contrabaixo), Bernardo Aguiar, Gabriel Policarpo e Marcelinho Moreira (percussões), Maíra Freitas (teclado) e Juju Ferreirah (voz).

Além das novas, não ficam de fora do repertório composições assinadas por Paulo Vanzoline e Adoniram Barbosa, além dos sucessos de Martinho. As entradas custam de R$ 79 a R$ 179 e podem ser compradas pelo site https://www.sympla.com.br/ e nas bilheterias do espaço.