Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



11/01/2020 | 16:33



Quem quiser participar da próxima temporada do reality show O Aprendiz, comandado por Roberto Justus, na Band, pode tentar a sorte. As inscrições podem ser feitas até dia 31 e os candidatos devem preencher o formulário disponível no site https://entretenimento.band.uol.com.br/oaprendiz/2020/inscricao/.

É necessário enviar também uma foto e um vídeo de no máximo 1 minuto e meio explicando o que O Aprendiz significa para o interessado na vaga e por qual razão quer faturar o prêmio no valor de R$ 1 milhão. Só vale se inscrever quem foi mair de 18 anos.

O vencedor da última edição foi o administrador de empresas e digital influencer Gabriel Gasparini. Além do valor em dinheiro, ele ganhou uma consultoria do conselheiro José Roberto Marques, fundador do Instituto Brasileiro de Coaching, no valor de R$ 200 mil, e um automóvel novo.