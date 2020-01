Serena arrasa jovem compatriota e fará duas finais no mesmo dia em Auckland

11/01/2020 | 16:25



Serena Williams se classificou para a final do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, com uma vitória arrasadora sobre a também norte-americana Amanda Anisimova, de apenas 18 anos, neste sábado. Em apenas 43 minutos, a 10.ª colocada do ranking mundial da WTA venceu por duplo 6/1 e se credenciou para enfrentar na decisão uma outra compatriota, Jessica Pegula.

Neste domingo, a supercampeã de 38 anos vai encarar uma jornada dupla. Primeiro, enfrentará Pegula em busca de seu 73.º título na carreira profissional, o primeiro desde que se tornou mãe, em setembro de 2017. Depois, vai disputar a final de duplas ao lado da amiga dinamarquesa Caroline Wozniacki, que está se despedindo do tênis. Elas vão enfrentar as norte-americanas Asia Muhammad e Taylor Townsend.

Caso vença as duas partidas, Serena Williams conquistará o título de simples e o de duplas de uma competição pela 11.ª vez em sua carreira. E faltou pouco para ela enfrentar Wozniacki na decisão de simples, o que só não ocorrerá porque a dinamarquesa foi derrotada na outra semifinal por Pegula por 2 sets a 1 - parciais de 3/6, 6/4 e 6/0.

No Torneio de Brisbane, na Austrália, a checa Karolina Pliskova encerrou a série de 14 partidas sem derrota da japonesa Naomi Osaka. A número 2 do mundo, em quase três horas de jogo, derrotou a quarta colocada do ranking por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (10/12), 7/6 (7/3) e 6/2. Na final, diante da norte-americana Madison Keys, Pliskova vai tentar conquistar o título em Brisbane pela terceira vez.

Keys evitou que a decisão na Austrália fosse 100% checa ao bater Petra Kvitova na outra semifinal por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3. A norte-americana, número 13 do ranking da WTA, vai enfrentar Pliskova pela primeira vez.

TÍTULO - Em Shenzen, na China, a final foi disputada neste sábado. A russa Ekaterina Alexandrova, 34.ª colocada do ranking mundial, derrotou a casaque Elena Rybakina, 36.ª, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4. Ela levantou o troféu de um torneio do circuito profissional da WTA pela primeira vez em sua carreira.

Os torneios de Auckland, Brisbane e Shenzen são preparatórios para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que terá início no próximo dia 20.