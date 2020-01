Leticia Lima comenta sobre lambida na cabeça de Irandhir Santos em Amor de Mãe: Fetiches loucos!

11/01/2020 | 15:11



Leticia Lima que está brilhando muito em Amor de Mãe, acabou vendo repercutir nas redes sociais uma cena pra lá de polêmica e um tanto quando diferente de sua personagem com Irandhir Santos, o Álvaro na trama.

Os internautas resolveram brincar com o fato da cena em que a loira dá uma bela lambida na cabeça do vilão, e em uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut, do Jornal O Globo, a atriz comentou que foi tudo muito combinado.

- Não foi improviso nem orientação da direção. Eu e o Irandhir ficamos muito felizes em saber que nossos personagens iam se encontrar. Então, antes de gravar, conversamos sobre isso, sobre como poderia sair. Levei ideia e ele também. Comentei com o Irandhir que Estela tinha esse fetiche e que eu queria lamber a careca dele. Ele comprou a ideia. Criamos esse casal doido, com fetiches loucos.

Agora vamos aguardar outras cenas quentes e inusitadas deste casal, né?