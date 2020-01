Chelsea ganha com folga em casa e Richarlison decide para o Everton no Inglês

11/01/2020 | 14:26



O Chelsea conseguiu neste sábado sua primeira vitória em 2020 no Campeonato Inglês. Em seu estádio, a equipe de Londres derrotou o Burnley por 3 a 0, sem muitas dificuldades, e se manteve com alguma folga na quarta colocação do torneio, posição que dá uma vaga na Liga dos Campeões da Europa.

O resultado encerrou uma sequência de tropeços do Chelsea diante de times pequenos no Inglês. Nas últimas cinco rodadas, a equipe comandada por Frank Lampard derrotou Arsenal e Tottenham, seus maiores rivais, mas empatou com o Brighton e foi derrotada por Southampton e Bournemouth.

O Chelsea tem agora 39 pontos, cinco a mais do que o quinto colocado, o Manchester United, que derrotou o Norwich por 4 a 0. Como está 19 pontos atrás do Liverpool, líder do campeonato, o clube de Londres tem como único objetivo no campeonato a conquista de um lugar na Liga dos Campeões.

O caminho da vitória do Chelsea sobre o Burnley foi aberto com um pênalti sofrido por Willian. Na cobrança, o brasileiro naturalizado italiano Jorginho mostrou sua categoria e fez 1 a 0 para os donos da casa. Eram passados 27 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, aos 38, o atacante Abraham marcou de cabeça o segundo gol do Chelsea, contando para isso com uma falha do goleiro Pope.

No segundo tempo, logo aos quatro minutos, Hudson-Odoi aproveitou bem um cruzamento de Azpilicueta e marcou o terceiro gol do Chelsea, que poderia até ter vencido por um placar mais amplo, mas preferiu administrar a vantagem.

GOL BRASILEIRO - Richarlison decidiu o jogo entre Everton e Brighton, em Liverpool. Com um gol do ex-jogador do Fluminense, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu por 1 a 0 e se distanciou da zona de rebaixamento do Inglês. O time agora está com 28 pontos, oito a mais do que o Bournemouth, 18.º colocado - na Inglaterra, os três últimos são rebaixados.

Foi aos 38 minutos do primeiro tempo que Richarlison marcou o gol da vitória do Everton. Ele recebeu um passe do francês Digne e teve grande categoria para dominar a bola na área adversária, girar o corpo e mandar um chute colocado que "matou" o goleiro Ryan.

Em Leicester, uma surpresa. O Leicester City caiu diante do Southampton por 2 a 1 e pode perder a vice-liderança do campeonato para o Manchester City, que jogará neste domingo contra o Aston Villa - apenas um ponto separa as equipes. O time do técnico Brendan Rodgers soma 45 pontos e a equipe de Guardiola, 44.

Praet colocou os donos da casa em vantagem, mas os visitantes viraram o jogo com tentos de Armstrong e Ings. No finzinho do jogo, Evans marcou o segundo gol do Leicester, mas ele foi anulado por impedimento graças à intervenção do VAR.

Enquanto isso, o Manchester United goleava o Norwich com dois gols de Rashford, um de Martial e outro de Greenwood. A equipe de Manchester, assim, recuperou-se da derrota para o Arsenal, na rodada passada. Também neste sábado, Wolverhampton (7º) e Newcastle (13º) empataram por 1 a 1.