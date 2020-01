Claudia Leitte fala sobre vida nos Estados Unidos e declara: - Na imigração, disseram que sou a Beyoncé brasileira

11/01/2020 | 14:10



Claudia Leitte se divide, desde 2015, entre o Brasil e os Estados Unidos, onde tem uma casa, na cidade de Los Angeles, com o marido, Marcios Pedreira, e os três filhos - Rafael, Davi e Bella. Em entrevista ao jornal Extra, a cantora falou sobre o que a motivou a ter uma residência fixa fora do Brasil:

- Eu não conheço rotina. Enquanto estou amamentando, aproveito para compor. Eu me inspiro, escrevo a música e já agendo o estúdio para gravar. Mas meus filhos têm que ter rotina. Eles precisam ter a noção de que é importante ter uma base na vida. Chega uma hora em que não dá mais para ficar estendendo uma tendinha em tudo quanto é lugar, como eu fazia. A decisão de aportar e estar mais tempo em Los Angeles veio da necessidade de estabelecer essa rotina para a minha família. Eu poderia ficar no ir e vir constantes, mas eles não.

Claudia também revelou que não passa por anônima nos EUA - e fez uma comparação um tanto inusitada.

- Não tem anonimato lá fora, não. Em Miami, o assédio é até maior que em Los Angeles, porque tem mais brasileiros. Se estou num dia meio carente, vou ao shopping e, ôxe, lá de cima da escada o povo já começa a gritar meu nome. Entrei no avião de volta pra cá, e o pessoal fazia olá. É massa! Sinto que eles ficam felizes quando me veem, saudosos do Brasil. Na imigração, disseram ao policial que sou a Beyoncé brasileira. Ui, que responsabilidade! Fico orgulhosa, não vou mentir.

A internet não perdeu tempo e logo transformou a comparação entre Beyoncé e Claudia em meme. No Twitter, uma internauta escreveu:

Um dia, vou ter a autoestima igual a da Claudia Leitte.

A pessoa que disse que a Claudia Leitte era a Beyoncé brasileira provavelmente estava sob efeito de alguma substância pesada.

Eita!