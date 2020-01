Selena Gomez usou vestido de estilista brasileira em seu novo clipe

11/01/2020 | 12:10



Como você viu, Selena Gomez lançou o clipe da música Rare na última sexta-feira, dia 10. E não é que a cantora deixou os seus fãs brasileiros loucos com um de seus modelitos que aparecem no vídeo? No Instagram, a própria Selena compartilhou que usou um vestido da estilista Helô Rocha, que é bastante conhecida e considerada uma das queridinhas das famosas brasileiras. Legal, né?

Helô também publicou uma foto de Selena com um de seus vestidos em seu perfil pessoal do Insta.

Nos comentários do post, muita gente se surpreendeu e ficou feliz pela notícia.

Mentira????? Ela [Selena] é tudo pra mim! Arrasou, escreveu a apresentadora Maisa Silva.

EITAAAA, QUE CLOSEEEEE, comemorou a cantora Manu Gavassi.

Muito bom ver nossos artistas sendo reconhecidos assim, não acha?

Sexy sem ser vulgar

Apesar do generoso decote neste vestido de Helô Rocha, o clipe de Rare não teve uma pegada tão sensual. E isso foi uma das exigências da própria Selena, que em entrevista ao canal iHeartRadio, declarou que não fará mais videoclipes sensuais em sua carreira.

- Eu disse à minha irmã que não vou mais fazer vídeos assim. Não é realmente necessário, na minha opinião, afirmou a cantora.

Um dos vídeos que Selena considera sexy demais é o da música Hands to Myself, lançado em 2016.