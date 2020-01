Adriano Piemonte assume Netuno na Copa São Paulo

Dérek Bittencourt



11/01/2020 | 07:00



Adriano Piemonte é o novo técnico do Água Santa para a sequência da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele chega para substituir Douglas Neves, que – em comum acordo – deixou o comando da equipe mesmo depois de classificá-la à segunda fase, na qual pega o Atlético-CE, neste domingo, às 15h, no Inamar.

“Adriano é jovem, tem 40 anos, fez grandes campanhas na Portuguesa Santista, trabalhou no Santos e apostamos muito nele”, explicou o diretor do Netuno, Wanderley Paiva, que foi o responsável por conversar com os jogadores (foi cinco anos dirigente na base do clube) sobre a mudança. “A aceitação foi positiva. Também acharam que um treinador novo, por mais que seja atípico, traz uma mudança para melhor. Estamos confiantes”, declarou o cartola.

Sobre a saída de Douglas Neves, Wanderley falou com naturalidade e agradeceu ao ex-comandante. “É a segunda passagem dele pelo clube. Somos gratos e temos carinho enorme, mas diretoria viu que o time não vinha rendendo o que acreditávamos e apostamos. Em comum acordo, sem problema, foi decidida a saída do Douglas”, disse.