Cachorrão deixa vaga na Copinha escapar

Anderson Fattori



11/01/2020 | 07:00



Foi por pouco que o EC São Bernardo não conquistou uma classificação histórica, ontem, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por 56 minutos, o Cachorrão estava eliminando o São Paulo, atual campeão e reconhecidamente uma das melhores equipes de base do País. Mas gol de falta de Anilson pôs fim ao conto de fadas. O empate por 1 a 1 mexeu para valer na classificação do Grupo 29, levou o time da Capital à liderança e garantiu o Operário-PR – que na preliminar fez 3 a 1 no Palmeira-RN, em segundo. O time do Grande ABC, apesar de também ter terminado com cinco pontos, ficou fora pelo saldo de gols.

Na busca do pentacampeonato, o São Paulo agora terá pela frente o Flamengo de Guarulhos, segundo colocado da Chave 30. O confronto será domingo, às 21h, novamente no Estádio 1º de Maio. Já o Operário mede forças contra o Santa Cruz, em jogo que deve ser confirmado hoje pela Federação para Guarulhos.

O início de jogo do Cachorrão foi espetacular. A intensidade era de um faminto atrás de um prato de comida. Tanto que demorou apenas dois minutos até a pressão resultar em pênalti, convertido por Caio. O estádio, que tinha maioria tricolor, silenciou e pode-se ouvir em alto e bom som os fãs do time da casa.

Com o resultado que lhe garantia na segunda fase, o São Bernardo mudou a postura, mas seguiu melhor e criando chances. Felipe Sussai desperdiçou oportunidade que certamente até agora está latejando na cabeça de qualquer torcedor alvinegro. Ele limpou dois marcadores, mas chutou fraco, facilitando a defesa do goleiro Matheus Cunha.

O desespero já tomava conta do São Paulo, que na estreia da Copinha viveu situação semelhante e não conseguiu furar a retranca do Operário. Jogadores estavam nervosos e o clima passava a favorecer o EC São Bernardo. Mas, cobrança de falta perfeita do lateral-direito Anilson, aos 13 minutos da etapa final, mudou o rumo. Ele mandou no ângulo, trouxe conforto ao Tricolor e fez o desespero mudar de lado.

Aguerrido, o EC São Bernardo não desistiu de uma bola, foi valente ao atacar o São Paulo, mas não conseguiu a vitória que coroaria a noite histórica. Os aplausos ao fim da partida, pelo menos, servem de consolo para o Cachorrão.

“Fico feliz por ter mostrado nosso trabalho, pelos jogadores que se doaram ao máximo e fizeram um grande jogo contra um dos melhores times do Brasil. A maioria aqui está acostumada a jogar para dez pessoas e pegou um estádio lotado como esse. Enfim, saímos de cabeça erguida, fomos até quando deu”, disse o técnico do EC São Bernardo, Galego.

São-paulino Wellington joga ‘em casa’

Para um jogador a classificação do São Paulo foi ainda mais especial. O lateral-esquerdo e capitão do Tricolor, Wellington, estava em casa, literalmente. Há nove meses ele e a família vieram morar em São Bernardo e, por isso, teve torcida particular nos três jogos que a equipe fez no 1º de Maio. Com a vaga garantida, celebrou que o time seguirá atuando no estádio.

“Para mim é bem diferente jogar aqui, minha família está vindo me apoiar, isso dá uma motivação ainda maior, ver o pessoal todo na arquibancada”, admitiu o jogador, que nunca havia pisado no 1º de Maio antes da Copinha – ele nasceu em Mogi das Cruzes.

Sobre o jogo, Wellington assumiu que a postura e a qualidade demonstradas pelo EC São Bernardo, sobretudo no primeiro tempo, surpreenderam. “Ninguém esperava passar por esse sufoco, mas isso é bom, mostra que estamos preparados para tudo”, disse.

Wellington revelou que a conversa foi dura no intervalo para que o time voltasse mais ligado para o segundo tempo. “Temos um grupo muito unido, fechado e mantivemos a tranquilidade para buscar o empate. E dava até para virar, mas a classificação veio e está de bom tamanho”, comemorou o jogador, que ficou feliz quando soube que o próximo jogo, domingo, às 21h, contra o Flamengo de Guarulhos, será outra vez no 1º de Maio. “Para mim é muito melhor jogar em casa”, brincou.

São Caetano avança e pega o São Bento

O São Caetano fez a lição de casa e se garantiu na segunda fase da Copa São Paulo. Ontem, no Nicolau Alayon, em São Paulo, o time comandado pelo técnico Anderson Lima derrotou o Canaã-BA por 2 a 1 e terminou na segunda posição do Grupo 31, com seis pontos, um atrás do Ceará, que no jogo de fundo ficou no empate por 3 a 3 com o Nacional.

A facilidade que se previa não aconteceu. O time baiano, que havia perdido as duas primeiras partidas, vendeu caro o resultado. O São Caetano só abriu o placar aos 39 minutos, quando Marcus Vinicius saiu da marcação e cruzou na direção da pequena área, onde estava Gabriel Rato para cabecear forte. O Canaã empatou na sequência, em cobrança de falta que desviou na barreira.

Precisando do resultado, o São Caetano foi ainda mais agressivo na segunda etapa, mas só conseguiu o gol da vitória aos 36 minutos. André cruzou da esquerda para Thailor, que havia acabado de entrar em campo, empurrar para a rede usando a cabeça.

Anderson Lima elogiou a postura da equipe. “Não foi jogo fácil. Sabíamos que teríamos equipe difícil pela frente. A gente fez um gol no fim do primeiro tempo e, logo em seguida, sofremos o empate, que não poderia acontecer. A equipe manteve a tranquilidade. Pressionamos pouco, mas tivemos mais posse de bola. Porém, o importante foi conseguir o resultado positivo”, analisou o treinador. “Passamos em chave difícil. Todos brigavam pela classificação até a última rodada. Por isso, é preciso valorizar o empenho de cada atleta”, concluiu.

Agora, na sequência, o São Caetano terá pela frente o São Bento, que terminou na liderança do Grupo 32, com sete pontos – duas vitórias e um empate. O local e o horário da partida serão confirmados hoje pela Federação Paulista.