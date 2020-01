São Bernardo banca viagens internacionais de servidores

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



11/01/2020 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando (PSDB), custeou média de uma viagem nacional ou internacional a cada cinco dias para servidores no ano passado. Houve até subsídio para um congresso em Nova York, nos Estados Unidos.



Conforme dados do Portal da Transparência, somente no ano passado foram 76 passagens adquiridas, que demandaram R$ 115 mil dos cofres públicos. A média foi dispêndio de R$ 1.500 a cada tíquete.



Em uma das viagens, no dia 7 de março do ano passado, a encarregada de serviço Verônica Gomes dos Santos, ligada à Secretaria da Educação, chefiada por Silvia Donnini, foi para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A despesa total foi de R$ 3.766 pagos com recursos públicos.



Segundo relatório presente no Portal da Transparência, a servidora ficou quatro dias na cidade norte-americana para participar da conferência FabLearn. A atividade serviu para discutir formas de crescimento social e desafios ambientais em um olhar educacional.



Já entre 15 e 19 de setembro, o secretário de Finanças, José Luiz Gavinelli, voou para a Capital da Argentina, Buenos Aires, demandando total de R$ 4.237. A viagem serviu para que Gavinelli, um dos mais próximos secretários de Morando, fosse a evento do CAF (Corporação Andina de Fomento), o banco de fomento da América Latina, sobre tecnologia e inovação para segurança urbana.



Além das viagens internacionais, as diárias que foram pagas aos servidores bancaram diversos deslocamentos dentro do próprio País. Brasília foi o destino mais visitado pelos funcionários públicos de São Bernardo.



Das 76 viagens, 29 foram realizadas pelos colaboradores que compõem o primeiro escalão do Executivo de São Bernardo. Gavinelli foi o secretário que mais viajou às custas de São Bernardo, com 11 passagens. O salário do titular de Finanças, conforme o Portal da Transparência, é de R$ 24.133,91 brutos.



Somente as diárias do ano de 2019 estavam disponíveis no site oficial da Prefeitura (www.saobernardo.sp.gov.br). Os anos anteriores não apresentavam os valores.



Por meio de nota, a Prefeitura de São Bernardo alegou que as viagens realizadas pelo prefeito e servidores tiveram objetivo de buscar investimentos para a cidade. Uma delas está o acordo com o CAF, em Brasília, em 2017, “quando receberam aporte de R$ 394 milhões para retomada de obras na cidade”. O governo citou o fato de Morando também ter feito parte da comitiva do governador João Doria (PSDB), em agosto de 2019, que buscou investimentos de R$ 2,4 bilhões junto à Volkswagen, em Wolfsburg, na Alemanha.



Sobre a falta de informações relativas às viagens de outros anos, a “administração alegou que os dados de 2017 e 2018 se encontram disponíveis em acesso e visualização diferentes ao ano de 2019, como determinou a CGU (Controladoria-Geral da União)”, sem detalhar as quantias, entretanto.