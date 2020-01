Santos anuncia renovação do contrato do zagueiro Luiz Felipe até 2024

10/01/2020 | 21:59



A diretoria do Santos confirmou nesta sexta-feira a renovação do contrato com o zagueiro Luiz Felipe até dezembro de 2024. "Tamo junto, Luiz Felipe! O Peixão renovou o vínculo com o zagueiro até dezembro de 2024. Vai pra cima deles!", publicou o clube em seu perfil no Twitter.

Luiz Felipe, de 26 anos, está no Santos desde 2016, quando chegou ao clube após passagem pelo Paraná. O seu acordo anterior com o clube era válido até setembro de 2022, tendo, assim, sido prorrogado por dois anos e três meses. No total, ele já disputou 91 jogos pela equipe e marcou quatro gols.

A renovação com Luiz Felipe se dá menos de uma semana após o Santos perder um zagueiro do seu elenco por causa do encerramento do vínculo - é o caso de Gustavo Henrique, que tinha contrato até janeiro com o clube e acertou a sua transferência gratuita para o Flamengo.

Lucas Veríssimo é outro zagueiro que possui vínculo com o Santos até 2022. O defensor é visto pelo clube com potencial para uma transferência ao futebol europeu na atual janela de transferências. Caso ele permaneça no elenco após o fechamento do período, a tendência é que a diretoria busque a ampliação do contrato.

A saída de Gustavo Henrique deve abrir espaço para Luiz Felipe ter mais oportunidades no Santos em 2020, sendo que no ano passado ele disputou apenas 20 partidas sob o comando de Jorge Sampaoli. O treinador argentino tinha predileção por Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Aguilar em relação a ele, também recorrendo mais vezes a Luan Peres após a sua chegada do futebol belga no segundo semestre.