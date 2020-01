Estado prevê iniciar obras do Jaboticabal em fevereiro

Raphael Rocha



11/01/2020 | 07:00



O governo de São Paulo, gerido por João Doria (PSDB), prevê começo das obras de construção do Piscinão Jaboticabal, na tríplice divisa entre São Paulo, São Bernardo e São Caetano, em fevereiro. Depois da fase de apresentação de propostas financeiras, no fim de dezembro, o Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica) dá últimos passos dentro do processo burocrático da licitação, que tende a ser encerrado próximo do dia 20 de janeiro – passado período de um mês –, quando vence o prazo de análise de documentação, além da etapa aberta para eventuais recursos.



O Consórcio Daee 004, formado por Compec Galasso, Construtora Metropolitana e Geossondas, foi quem ofertou o menor preço pelo objeto do certame em andamento – o Estado ainda não informou o valor da proposta. Se não houver identificação de problemas no trâmite, a administração tucana deve assinar contrato com o grupo em até 15 dias. A entrega do reservatório está estimada para acontecer em agosto de 2021, envolvendo R$ 315 milhões no vínculo, o que inclui R$ 189,1 milhões para execução das intervenções e outros R$ 125 milhões para desapropriações de terrenos.



“A expectativa do início das obras é fevereiro e a obra conta com recursos de financiamento já aprovado pela Caixa”, pontuou o Daee. “A promessa de construção do maior piscinão do Estado, com capacidade para absorver 950 mil metros cúbicos de água da chuva, foi retomada pelo governador no começo de 2019. Desde o anúncio, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio do Daee, já revisou o projeto, publicou a DUP (Declaração de Utilidade Pública), garantiu o financiamento na Assembleia Legislativa e publicou o edital de licitação”, emendou.



O prazo inicial de vigência do contrato é de 21 meses. A proposta do Jaboticabal trata de amenizar as enchentes na região dos ribeirões dos Couros e dos Meninos, próximos à Via Anchieta. O equipamento irá ocupar área de 154 mil metros quadrados.