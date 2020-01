São Caetano atua no combate aos escorpiões

Da Redação



11/01/2020 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano e o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) realizaram ação nas ruas do bairro Olímpico ontem na tentativa de controlar a população de escorpiões, que vive na rede de esgoto e de águas pluviais. Em pouco mais de uma hora, foram capturados 20 escorpiões amarelos (Tityus serrulatus).

A tarefa é realizada periodicamente. Consiste na retirada de tampas de bueiro (de ferro e concreto) para observar a presença do aracnídeo, retirá-lo e controlar a sua população. A ação contemplou as ruas Romão Belchior Peres, Xavantes, Prates, Avenida Tijucussu e arredores.

Para envolver a população no tema, o CCZ (Centro de Controle de Zoonozes) tem intensificado as visitas às residências com dicas sobre como evitar a presença de escorpiões nas casas. Entre as dicas estão vedar ralos, buracos e rachaduras e evitar o acúmulo de lixo e entulho.