Não basta ser elegante: Costanza Pascolato estará no Roda ViVa

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



12/01/2020 | 23:30



Ela fala baixo, é educada e, ao mesmo tempo, tem personalidade muito forte. A empresária e consultora de moda Costanza Pascolato, 80 anos, carrega história de vida bem peculiar que mais parece ficção. Você sabia que ela nasceu na Itália e veio ao Brasil aos 5 anos? A mãe de Costanza, Gabriella Pascolato, trouxe a família lá pelos anos 1940, por ocasião da Segunda Guerra Mundial na Europa, e fundou uma das maiores indústrias têxteis do País, a Santa Constância. A história da família e também da ‘papisa da moda’, como foi apelidada, pode ser lida em dois livros recentemente lançados: A Elegância do Agora e O Fio da Trama, este escrito pelas filhas dela, Alessandra e Consuelo Blocker. Costanza também é a atração desta noite do programa Roda Viva, da TV Cultura, que começa às 22h.

Aqui da região, o cantor Maurício Manieri, a apresentadora Iza Stein e o filho do casal, Marco, aproveitaram as férias na Itália

Já a modelo de São Bernardo Fernanda Lacerda desfilou a beleza no México

Incrível: propaganda da Johnson & Johnson que muda de cor de acordo com a temperatura do local

Veja abaixo:

www.youtube.com/watch?v=46RI22oqrtU&feature=emb_title

www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ca8L9hBI9dw&feature=emb_title

Alta tecnologia

Imagina se a propaganda mudar de cor de acordo com a localidade onde é transmitida? Pois a Johnson & Johnson apostou nisso na campanha de novo protetor solar. Com o uso da tecnologia Weather Sync, são três possibilidades que rodam no YouTube e no Facebook segundo a temperatura de momento no lugar em que o público assiste aos vídeos. Inacreditável.

Aposta musical

O verão já está bombando e as rádios, tocando hit que nasceu em Pernambuco e que está preparando o povo para o Carnaval: o bregafunk. O estilo ganhou notoriedade com a música ‘Envolvimento’, de Mc Loma. Diretores do streaming Deezer apostam ainda no piseiro ou pisadinha, que também

foi criado no Nordeste.