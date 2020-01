Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



13/01/2020 | 07:00



O último ano foi de muito trabalho para o grupo andreense Samba do Povo. Na agenda profissional dos músicos, entre vários shows, teve de ter tempo para a escolha de novo repertório, cuidar dos arranjos para cada canção que foi nascendo, e realizar as gravações das músicas.

O resultado do esforço pode ser visto em seu novo álbum, Som do Sentimento, que será disponibilizado nas plataformas digitais a partir do dia 27. Trabalho independente, o disco celebra o samba contemporâneo e chega ao mercado ilustrado por 15 faixas, sendo 14 delas autorais.

Daniel Monteiro Lopes, cavaquinista e cantor do grupo, conta que as bases das canções foram gravadas ao vivo, com todos os músicos do conjunto tocando juntos. Segundo ele, a decisão foi para conservar o ‘astral’ do samba. “Depois foram inseridos instrumentos de sopro, violinos, coro”, explica.

Formado também por Diego Costa (violão), Pico (pandeiro e voz), Felipe Matheus (percussão), Guinter (voz e tantã), Gê Pretinho (percussão) e Alex Família (voz e repique), o Samba do Povo aborda temas como amor, dores, causos da vida e problemas sociais.

Além das plataformas digitais, a obra ganha vida também em formato DVD, com lançamento previsto para dia 15 de fevereiro, e com direito a um bônus, que é a canção Sambinha do Povo/Infância Raiz. “O intuito era realmente mostrar para o público todo nosso processo de criação e gravação dos instrumentos e vozes”. diz Lopes.

Ele explica que é um DVD de estúdio, como se fosse um clipe para cada música do disco. “Será possível assistir faixa a faixa, porém buscamos a ideia de álbum, na escolha das músicas, no figurino e cenografia”, diz.

O artista explica que o grupo já tinha gravado outro trabalho ao vivo, intitulado Ensaio Aberto. “Surgiu então a ideia de gravar em estúdio pela possibilidade de inserirmos mais instrumentos e complementos para os arranjos”, revela.

Som do Sentimento conta com diversas participações especiais. Uma delas é de Sereno, do grupo Fundo de Quintal, na faixa Serenando, cujo vídeo já está disponível no canal do grupo no YouTube. “Na verdade nosso sonho era de que Sereno pelo menos ouvisse esse samba feito para ele, pois somos muito fãs do Grupo Fundo de Quintal. Mas ao ouvir a música, ele foi de uma generosidade imensa e acabou participando cantando com a gente”, conta o cavaquinista mauaense.

Ele acredita que poder contar com nomes de peso, como o de Sereno, impulsiona e leva o nome do Samba do Povo para lugares que nunca pensaram alcançar, “pois trata-se de um artista de renome nacional”.

Além disso, o grupo propõe misturas musicais no novo trabalho, ao convidar o rapper Dom M, que participa na faixa No Peito do Bem. Para Lopes, essa junção do samba com rap ajuda até a quebrar preconceitos no universo artístico. “Essa também é uma participação que nos trouxe muita alegria. Dom M é um expoente do rap nacional, e sendo um samba que fala das mazelas sociais do nosso País, nada melhor do que ter um rapper mandando o recado com a gente”, encerra Lopes.