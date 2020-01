Biólogo andreense é referência

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



12/01/2020 | 07:00



Quando o assunto é bicho, Guilherme Domenichelli, 48 anos, formado em biologia na Fundação Santo André, é top. O profissional angariou respeito por tudo o que já fez – desde sempre, ele nos ajuda nas reportagens do Diário. Recentemente o canal de Domenichelli no YouTube (Animal TV) foi escolhido pela Veja como um dos mais bacanas. “Foi grande surpresa. Estou empenhado neste projeto, adoro o contato com o público”, conta o biólogo, que tem um quadro, o Deu Zebra, no programa Você é Curioso? , do Marcelo Duarte na rádio Bandeirantes.

Além disso, o andreense – que começou no Parque Estoril, em São Bernardo, passou pelo Zoológico de São Paulo e Dersa – dá consultorias e palestras em escolas. “Desde que me conheço por gente, amo os bichos. Meu avô transmitiu essa paixão. Sempre tive animais, como cachorros e passarinhos. Hoje levo meus pets – cobra, lagarto e tartaruga – totalmente legalizados, para mostrar para as crianças.” E Domenichelli não vai parar por aí, após lançar Girafa tem Torcicolo? (2008), Mistério na Floresta Amazônica (2014), O Resgate da Tartaruga (2014) e Criaturas Noturnas (2018), “outros livros já estão sendo escritos”, conta o biólogo, que classifica os incêndios na Amazônia e Austrália como consequências das atitudes dos homens. “Os malvados”, gosto de frisar para as crianças.

Em 12 de janeiro de 1855 foi publicado ‘Ela’, primeiro poema de ninguém menos do que o escritor Machado de Assis (1839-1908); ele tinha apenas 16 anos; os versos estão aqui ao lado, aprecie acima!

Acabaram de nascer os filhos do DJ Alok, Ravi, e também Bento, de Thammy Miranda

O trapalhão Dedé Santana volta temporada com a peça ‘Palhaços’, que será apresentada no Teatro do Sesi, na Avenida Paulista, em São Paulo, do dia 24 de janeiro até 2 de fevereiro; é impressionante a alegria de ver o humorista com 83 anos no palcos

Dia 25 faz um ano da tragédia de Brumadinho, Minas Gerais, que vitimou 259 pessoas, além de ter sido um dos maiores desastres com rejeitos de mineração no Brasil; na data, o museu de Inhotim, que preparou concerto dia 26, vai fechar as portas em sinal de respeito

Beto Toledo, Thaís Cañadó e Google – cachorro – veleja há dois anos pelo mundo; as aventuras estão no YouTube: ‘Sailing Around The World’